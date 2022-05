Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco de Philippe Clement fait la bonne opération alors que Nice et l'OM trébuchent

(Belga) Samedi soir, la 37e et avant-dernière journée de championnat de France a vu les 20 équipes du championnat s'affronter simultanément. La plupart des candidats à l'Europe ont tenu leur rang, dont l'AS Monaco de Philippe Clement qui grimpe à la 2e place après sa victoire face à Brest (4-2).

L'AS Monaco de Philippe Clement a poursuivi sa série de neuf victoires consécutives en championnat en battant Brest. Après les buts brestois de Duverne (10e) et Belaili (23e), Wissam Ben Yedder a sonné la révolte monégasque en signant un triplé (44e sur pénalty, 51e et 54e) et Volland a parachevé la remontée (70e). Eliot Matazo est resté sur le banc, alors que Monaco (68 points) dépasse Marseille (68 points) et grimpe à la 2e place du classement. En effet, l'OM s'est incliné en déplacement à Rennes (2-0). Les Rennais ont pu compter sur des buts de Bourigeaud (1-0, 12e) et Majer (2-0, 35e), et se voient remonter à la 4e place avec 65 points tandis que Marseille recule en 3e position. De retour de blessure, Jeremy Doku n'est pas monté au jeu. Nice a fait la mauvaise opération en s'inclinant face à Lille (1-3). Les Niçois ont ouvert le score grâce à Kluivert (31e), mais Jonathan David (51e et 61e) et Weah (90e+5) ont offert la victoire aux Dogues. Amadou Onana a disputé toute la rencontre pour Lille qui connait une saison difficile en 10e position, mais fait ainsi reculer Nice (63 points) de la 4e à la 6e place. Strasbourg a gagné son match contre Clermont (1-0) grâce à un but de Thomasson (28e) et profite de la déconvenue niçoise pour passer à la 5e place avec 63 points. Sels, titulaire entre les poteaux strasbourgeois, peut espérer atteindre l'Europa League en battant Marseille lors de la dernière journée.