Courtois a dit non, Vertonghen s'endort sur la pelouse: nos notes après Belgique-Canada (photos)

Les Diables Rouges ont donc pris les trois points contre le Canada. Mais que ce fut dur pour notre équipe nationale, qui a souffert du début à la fin avant de faire la différence en toute fin de première période. Voici donc nos notes, avec les trois joueurs qu'on veut mettre en avant.

Le coup de coeur: Thibaut Courtois a dit non

Thibaut Courtois est sans aucun doute l'homme belge de cette rencontre. Auteur d'un arrêt sur penalty et de quelques parades en cours de match, il a aussi montré toute son expérience et toute sa maturité en fin de match, quand il a fallu gagner du temps.

Lui et Onana sont, pour nous, les deux hommes de la rencontre. Ils ont montré les dents et emmenés les Belges à la victoire.

Peut mieux faire: Youri Tielemans est passé à côté

Remplacer par Amadou Onana, Youri Tielemans a réussi à perdre sa place dans le onze en 45 minutes. Amorphe dans les duels, maladroit dans le geste, il était loin de celui que l'on a vu contre l'Egypte, par exemple. Une copie à corriger, face à des Canadiens plus rugueux et mieux organisés dans cette ligne, surtout en première période.

Pas encore définitif, mais c'est une solide déception.

Jan Vertonghen, porté disparu

On le sentait venir, mais ça s'est confirmé. Jan Vertonghen n'a plus les jambes pour suivre des joueurs rapides. Il s'est fait déborder du début à la fin et n'a que rarement pu apporter le moindre danger dans ses relances.

Trop de déchets, des duels difficiles... Une rencontre très décevante. Ciao.